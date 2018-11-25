Malatya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Malatya
'nın Akçadağ
ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Menekli ile Şahabettin Torun
ve kardeşi Mehmet Torun
arasında Akçadağ ilçesi Aşağıörükçü Mahallesi'nde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olayda Torun kardeşler bıçakla, Menekli ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Torun,Torun,Akçadağ,Malatya
25 Kasım 2018 Pazar 18:23