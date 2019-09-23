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Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

23.09.2019 16:50Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri içerisinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavga da O.K.,S.E. ve M.E. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralanırken olayı karışan 2 şüpheli olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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