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Malatya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da aracının önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

01.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:03 Malatya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
'da aracının önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Malatya- karayolu MAŞTİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MAŞTİ mevkiinde 44 MA 0678 plakalı aracı ile seyir halinde olan M.A.'nın aracının önünü kesen kimliği belirsiz kişiler aniden bıçakla saldırdı. Sol eline bıçak darbesi alan M.A. yaralanırken olayın şüphelileri kaçarak izini kayıp ettirdi. M.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A. daha sonra Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. ekiplerinin incelemesi sürüyor. - MALATYA

Malatya, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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