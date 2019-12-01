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Malatya'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi

Malatya'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.

01.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:34Malatya'da,
'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.
Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu gerçekleştirdi.
Sergilenen eserler Doğanşehir Ortaokulu öğretmenleri Eda ve Hakan ile öğrenciler tarafından geri dönüşüm projesi kapsamında atıl malzemelerden yapıldı.
Serginin açılışına, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Doğanşehir Ortaokulu Müdürü Kazım Şakar, Doğanşehir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmenleri Eda ve Hakan Akkuş katıldı.
Ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebileceği sergi, bugün sona erecek.

Doğanşehir, Malatya, Akkuş, Güncel

Kaynak: AA

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