Haberler » Güncel » Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.10.2019 13:40Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma, Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu
14:51 PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
14:50 Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor
14:50 Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu
14:50 HDP'lilere terör propagandasından gözaltı
14:50 "En kaliteli peynir koyun sütünden yapılır"
14:46 Batman'da kanser tarama etkinliği
23.10.2019 14:52:41