Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkarıldı.

15.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:36
Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve giden zabıta ve temizlik ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Ekipler, evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da toplum ve insan sağlığını korumak adına ilçe genelinde büyük bir titizlikle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilyurt, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Haberler
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2) - Haber 14:53: 8 Yaşındaki Mehmet'in doğum gününü polisler kutladı - Haber 14:53: İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor - Haber 14:53: İmmün plazma tedavisi için bağışlar devam ediyor - Haber 14:52: Başkan Günel, "Tüm çalışmalarımızın odağında insan var" - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor - Haberler