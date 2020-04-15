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Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Darende ilçesine bağlı bir mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.

15.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:03
Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Darende ilçesine bağlı bir mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.

Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi korona virüs salgını nedeniyle 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina altına alındığı belirtildi.

Daha öncede Malatya'da Darende'nin Ilıca, Arapgir'in Eğnir, Hekimhan'ın Kozdere, Pütürge'nin Sahilköy, Kuluncak'ın Kaynarca ve Akçadağ'ın Küçükkürne Mahalleleri de virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.

12 Nisan'da Arapgir ilçesindeki Eğnir'de, 13 Nisan'da ise Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde karantina uygulaması sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya Valiliği, Darende, Malatya, Güncel
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