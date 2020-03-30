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Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:10
Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan İlçesi Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."
Dün, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da ilçeye bağlı Eğnir Mahallesi'nde karantina uygulanmaya başlanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hekimhan, Malatya, Güncel
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