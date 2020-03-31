Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.

31.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:40
Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Malatya 'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Pütürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."
Malatya'da 29 Mart'ta Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ve Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi ile 30 Mart'ta da Hekimhan ilçesinde yer alan Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Pütürge, Malatya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:46: Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı - Haber 14:46: Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu dezenfekte çalışmasına katıldı - Haber 14:46: Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haber 14:45: TUZLA'DAKİ KORONAVİRÜS DENETİM KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 - Haber 14:45: Memur Sen'den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber