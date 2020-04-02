Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.
02.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Malatya 'nın Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kaynarca Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan 2020 tarihi itibarıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi, 31 Mart'ta Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.
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Kaynak: AA