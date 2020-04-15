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Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.

15.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:34
Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi
Malatya 'nın Pütürge ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pütürge ilçesi Sahilköy mahallesinde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 31 Mart tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 15 Nisan tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne mahalleleri, 14 Nisan'da ise Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisinde karantina kararı alınmıştı.
Eğnir'de 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde ise 13 Nisan'da karantina uygulaması sona ermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pütürge, Malatya, Güncel
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