Malatya'da bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi.
12.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:28
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Eğnir Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart'ta başlayan karantina uygulaması 12 Nisan itibarıyla sona ermiştir." bilgisi paylaşıldı.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.
Kaynak: AA