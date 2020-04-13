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Malatya'da bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi.

13.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:06
Malatya'da bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi
Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart 'ta alınan karantina kararı 13 Nisan itibarıyla sona ermiştir." bilgisi paylaşıldı.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hekimhan, Malatya, Güncel
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