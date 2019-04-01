Malatya'da, Büyükşehir ve 9 İlçede 'Cumhur İttifakı, 3 İlçede 'Millet İttifakı', 1 İlçede Bağımsız...

MALATYA'da, Mahalle İdareler Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediyesi ile 9 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Millet İttifakı'nın 3 ilçede başarılı olduğu seçimlerde Akçadağ
belediye başkanlığını ise bağımsız aday kazandı. Malatya
'da 2 bin 86 sandıkta 561 bin 708 seçmen sandığa giderek 5 yıl süreyle görev yapacak belediye başkanlarını seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 9 ilçeyi, Millet İttifakı ise 3 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Akçadağ ilçesinde ise bağımsız aday rakip parti adaylarını geride bırakarak belediye başkanlığını kazanmayı başardı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Malatya'nın yeni belediye başkanları şöyle:
"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti
'li Selahattin Gürkan
, Battalgazi
Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Güder
, Yeşilyurt
Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çınar
, Darende
Belediye Başkanı AK Parti'li İsa Özkan
, Doğanşehir
Belediye Başkanı AK Parti'li Vahap Küçük
, Pütürge
Belediye Başkanı AK Parti'li Mikail Sülük
, Doğanyol
Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Bay
, Kale
Belediye Başkanı AK Parti'li Murat Koca
, Yazıhan
Belediye Başkanı AK Parti'li Nevzat Öztürk
, Kuluncak
Belediye Başkanı MHP
'li Erhan Cengiz
, Arguvan
Belediye Başkanı CHP
'li Mehmet Kızıldaş
, Arapgir
Belediye Başkanı CHP'li Haluk Cömertoğlu
, Hekimhan
Belediye Başkanı CHP'li Turan Karadağ
, Akçadağ Belediye Başkanı bağımsız aday Ali Kazgan."
- Malatya
AK Parti, Malatya, Politika
Kaynak: DHA