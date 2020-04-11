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Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:11
Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan ve Dün gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle bu gün Malatya sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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