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Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs nedeniyle aldığı tedbir kararları kapsamında Malatya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:25
Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı
Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs nedeniyle aldığı tedbir kararları kapsamında Malatya 'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Malatya'da da bu kurala uyan vatandaşlar, namazlarını evde kıldı. Kernek Mahallesi Karagözlüler Camisi civarında oturan Ali İpek isimli vatandaş, "Korona virüsü nedeniyle camilerde cuma namazları ve vakit namazları cemaatle kılınmıyor. Halkımızın sağlığı için camilerde cemaatle namaz kılınmıyor. Devletimizin yanındayız. Hep birlikte virüs hastalığını atlatacağız inşallah" şeklinde konuştu. Erdoğanlar Camisi cemaatinden Sıddık Akdağ ise "Devletimizi virüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmamaya karar verdi. Bizler de destek veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda geçer, birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi. Turgut Özal Camisi cemaatinden Mehmet Ali Karahan da, "Çin'de başlayan virüs den korunmak amacıyla devletimiz tedbirlerini aldı ve camiler cemaatle namaz kalınmamasına karar verdi. Bizlerde destek veriyoruz. Sağlıklı olduktan sonra hep birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. Muhittin Sağlam isimli vatandaş korona virüsten korunmak için tedbir aldıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda hep birlikte bu sorunu temizlik kurallarına riayet ederek aşacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya, Güncel

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