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Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralıMALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında, çarşı içinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

31.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:45
Malatya 'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
MALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında, çarşı içinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, çarşı içinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tarafların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Birbirine av tüfeğiyle ateş eden gruptakilerden Mahmut Aydın ve 3 arkadaşı, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbarla çarşıya gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Mahmut Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan ve ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya’da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, kavga, Güncel

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Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
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