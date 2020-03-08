Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
08.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:26
Malatya 'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağı önünde arkadaşları ile çay içen Y.D.'ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan Y.D. yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüphelisi şahıs kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler olay yerinde yaptığı inceleme bir adet boş kovan buldu.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağı önünde arkadaşları ile çay içen Y.D.'ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan Y.D. yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüphelisi şahıs kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler olay yerinde yaptığı inceleme bir adet boş kovan buldu.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
Etiketler : Mimar Sinan Caddesi, Battalgazi, Hamidiye, Malatya, 3. Sayfa
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