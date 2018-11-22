Malatya'da cenaze taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

22 Kasım 2018 Perşembe 09:46



22 Kasım 2018 Perşembe 09:46

Malatya'da cenaze taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü, 15 yaralıMALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde cenaze taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi ölürken, 7'si ağır 15 kişi de yaralandı. Ümraniye belediyesine ait olan ve cenaze taşıdığı belirtilen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi ölürken, 7'si ağır toplam 15 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi