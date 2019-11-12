Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı - Haber

Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı

Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı ile ilgili 2 zanlı tutuklandı, para ise dolandırılan şahsa teslim edildi.

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:24Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı
'da cep telefonu dolandırıcılığı ile ilgili 2 zanlı tutuklandı, para ise dolandırılan şahsa teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç isimli şahsın 80 bin TL parası cep telefonu aranarak dolandırıldı. Dolandırıcılık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın failleri yakalandı. 2 şüpheli yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Bu olayda mağdur olan M.Ç isimli vatandaşın dolandırıcılara kaptırmış olduğu toplamda 80 bin TL değerinde para ve altın Afyonkarahisar ilinden gelen mağdur vatandaşa teslim edildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:11 Eski sevgilisini tehdit eden sahte hakime "elektronik kelepçe" takılacak
13:11 Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
13:09 Yolcu minibüsünün yasak "U" dönüşü faciası: 6 yaralı
13:13 Uygur Türkü iş adamını öldüren zanlılar Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandı
13:06 Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:18:24