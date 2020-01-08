Haberler » Güncel » Malatya'da çeşitli suçlara karışan 16 kişiye gözaltı - Haber

Malatya'da çeşitli suçlara karışan 16 kişiye gözaltı

MALATYA'da, Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlara karışan 16 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:20 Malatya'da çeşitli suçlara karışan 16 kişiye gözaltı

MALATYA'da, ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlara karışan 16 kişi gözaltına alındı.

Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte 24 saat içinde, cadde ve sokaklarda halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 'şok' uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, uygulamalarda 6 bin 126 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçlarda yaptıkları aramalarda; 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı, bir miktar uyuşturucu madde, 6 kesici alet, tarihi eser olarak değerlendirilen 24 sikke ve 1 ok ucu ile 4 dedektör ele geçirdi. Olaylara karışan 10 kişi, gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca 'kasten yaralama', 'tehdit- hakaret' suçlarından kesinleşmiş 68 yıl 10 ay hapis cezası ile 375 bin lira adli para cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 1 hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, cezaevine konuldu. Bankada sahte çek kullanmak isteyen 2 kişi, silahla yaralama olayına karışan 1 kişi, silahlı kavgaya karışan 2 kişi ve araçtan hırsızlık olayına karışan 1 kişi de yakalanarak, gözaltına alındı. 



Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Yeşilyurt, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:03   Bakan Selçuk: Prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek - Haber
14:02   Bülent Ecevit Kavşağı'nın yan yollarındaki çalışmada sona gelindi - Haber
14:02   Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Haber
13:58   Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor - Haber
13:57   Beyaz masa çözümün merkezi oldu - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:13:39