Malatya'da Çeşitli Suçlardan Aranan 38 Kişi Yakalandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 38 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişinin, 12-18 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA