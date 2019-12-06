Haberler » Güncel » Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Haber

Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

06.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:10Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 31 Ekim'de Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, bir suçtan 8 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına hükümlüyken sağlık sorunları nedeniyle getirildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden firar eden Ümüt T'nin kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.
Suriye uyruklu bir kadınla nikahsız olarak kent merkezi Cezmi Kartay Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede yaşadığını tespit eden ekipler, firari hükümlüyü Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak'ta yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:23 BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA 3(Doktorun açıklamasıyla) - Haber
23:22 Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı - Haber
23:21 Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama - Haber
23:20 Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, İstanbul'da sahne aldı - Haber
23:20 TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ(Tamamı) - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
20:06 Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber
6.12.2019 23:34:07