Haberler » Güncel » Malatya'da çiçek dikim çalışmalarına başlandı - Haber

Malatya'da çiçek dikim çalışmalarına başlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlarken, 52 noktada toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda çiçek dikim çalışmaları yapacakBüyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, güz dönemi başlatılan fidan dikimi...

09.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:52Malatya'da çiçek dikim çalışmalarına başlandı
Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlarken, 52 noktada toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda çiçek dikim çalışmaları yapacak

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, güz dönemi başlatılan fidan dikimi ve budama çalışmalarının ardından, havaların soğuması ile birlikte kış şartlarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 500 bin hercai menekşe ile 50 bin süs lahanası dikimi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Malatya'yı görsel anlamda vatandaşların takdir edeceği bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatmış olduğu çalışmalarda, 8 ayrı renkten 500 bin hercai menekşe ile 4 farklı renkten 50 bin süs lahanasını toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Malatya'nın 52 farklı noktasında toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda dikim çalışmaları devam ediyor. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36 Hayırsever mezun olduğu okuldaki 500 çocuğa giyim yardımında bulundu - Haber
17:36 Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı - Haber
17:35 İtalya'da deprem sonrası 16'ncı yüzyıldan kalma tablo koruma altına alındı - Haber
17:35 Otobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktı - Haber
17:32 Bulanık'ta "Bir Kapak, Bin Umut" projesi - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:39:23