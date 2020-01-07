Haberler » Güncel » Malatya'da çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı - Haber

Malatya'da çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.

07.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:12 Malatya'da çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı
'nın ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri, Porga Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan kara yolunda içerisinde Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerin bulunduğu servisin, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kapanan yolu açan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kara saplanan servisi de bulunduğu yerden çıkardı. Yola devam eden öğretmenler Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okuluna ulaştı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok bölgesinde kapanan yolları açmak adına büyük bir özveri ve gayretle çalışan karla mücadele ekiplerini tebrik etti, öğretmenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çınar, kar yağışının özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olduğunu anlatarak, araç ile yaya trafiğini güvenli ve akıcı hale getirmek adına ekiplerin özveri ve gayretle çalıştığını kaydetti.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Manisa'da, fırtınada elektrik direkleri devrildi - Haber
14:40   "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" - Haber
14:35   Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı - Haber
14:35   Çiftçiye haciz şoku - Haber
14:35   Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:49:22