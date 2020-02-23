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Malatya'da Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da tamamlandı.

23.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:06Malatya'da Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi bölge birinciliği müsabakaları sona erdi
Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Bölge Birinciliği müsabakaları 'da tamamlandı.
Fırat Jimnastik Spor Salonu'ndaki müsabakalara "kızlar" kategorisinde Tunceli, Bingöl, ve Malatya'dan katılan sporcular derece için kıyasıya yarıştı.
Müsabakalar sonunda takımlarda Elazığ birinci, Tunceli ikinci, Bingöl üçüncü, Malatya ise dördüncü oldu.
Ferdi kızlarda ise Elazığ'dan Asya Beren Çatak birinci, Tunceli'den Öykü Lorin Çetindağ ikinci, Elazığ'dan Amina Erva Salman ise üçüncülük elde etti.
Dereceye giren takımlar ve sporculara madalya ile başarı belgelerini, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen verdi.
Dereceye giren takımlar 28-29'ta Malatya'da yapılacak yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

Malatya, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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