Malatya'da, çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi

Malatya'da, çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürpriziMALATYA'da Türk Kızılayı personeli, Ramazan Bayramı'nda kendilerini yalnız hissetmemeleri için çocuklara, Nasreddin Hoca ve Keloğlan kostümü giyen gönüllülerle birlikte şeker ve oyuncak dağıttı.

24.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:57
Malatya'da, çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi
MALATYA'da Türk Kızılayı personeli, Ramazan Bayramı'nda kendilerini yalnız hissetmemeleri için çocuklara, Nasreddin Hoca ve Keloğlan kostümü giyen gönüllülerle birlikte şeker ve oyuncak dağıttı.
Türk Kızılayı Malatya Şubesi görevlileri, koronavirüs nedeniyle bu yıl bayramda sokağa çıkmaları yasaklanan çocukları unutmayarak sürpriz yaptı. Nasreddin Hoca ve Keloğlan kostümü giyen gönüllülerle bir araya gelen görevliler, Melekbaba Mahallesi'nde ev ev dolaşıp, çocuklara hem bayram şekeri hem de oyuncak hediye etti.
Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın, Ramazan Bayramı'nı evlerinde buruk yaşayan çocuklar için harekete geçtiklerini belirterek, "Sağ olsun Nasreddin Hoca ve Keloğlan bizi kırmadılar 'Çağlardan öteye buraya geliriz' dediler. Kızılay ekibiyle çocuklara şeker ve oyuncak dağıtarak, evde kapalı kalan çocukların bayramı mahzun geçirmelerinin önüne geçtiler. Kızılay gönüllülerimiz de bu işi kabul ettiler, mahallelerde şeker ve oyuncak dağıtımına başladık. Nasreddin Hocamız ve Keloğlan ne zaman ve nerede yorulursa oraya kadar oyuncak ve şeker dağıtarak, çocuklarımızın bayramlarını kutlayacağız" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Malatya’da, çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Nasreddin Hoca, Keloğlan, Malatya, Güncel, Haber

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