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Malatya'da çöp evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Malatya'da çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayet ettiği bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı.

15.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:11
Malatya'da çöp evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Malatya 'da çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayet ettiği bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gazi Mahallesi'nde çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu eve giden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Birimine bağlı ekipler, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Pis koku yayılan evi temizleyen ekipler, içeriden toplam 8 kamyon çöp çıkarttı. Ekipler yürütülen temizlik çalışmasının ardından evi ve çıkarılan çöpleri korona virüse karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.
"TOPLUM VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN HİÇBİR UNSURA GEÇİT VERMEYİZ"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çöp evle ilgili yaptığı değerlendirmede, toplum ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurları teker teker ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, "Dünya'da ve ülkemizde etkisini ciddi seviyede hissettiren ve binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüs salgınının yayılmasını önlemenin tek yolu; temiz bir çevredir. Kentimizin farklı mahalle, cadde veya apartmanlarında biriktirilen çöp ve atıklardan dolayı insan sağlığının olumsuz etkileyen bina veya dairelerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev haline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Gazi Mahallemizin Medeniyet Sokağı'nda bulunan bir evden pis kokular geldiğine yönelik hemşerilerimizden gelen şikayetler neticesinde ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gerekli resmi prosedürleri yerine getiren ekiplerimiz, yaptığı temizliğin ardından evin içerisinden 8 kamyon çöp çıkardılar. Ekiplerimiz yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu burayı temizleyerek halkımızın rahat nefes almasını sağladı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsaade etmeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlıkla yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmak adına bu tür temizlik hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt, Malatya, Zabıta, Güncel
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