Malatya'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Malatya
'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. İsmail Çetin
idaresindeki 44 DB 407 plakalı belediye çöp kamyonu, Malatya- Elazığ
kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda, Derviş Çakın yönetimindeki 44 LE 025 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yön tabelasının direğine çarparak durdu.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nimet ve Kerim Arda Aluçlu, Sevim, Hatice
ve Betül Çakın ile Hacer ve Halil İbrahim Yasul yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile Turgut Özal
Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan, Hacer ve Halil İbrahim Yasul ile İsmail Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Elazığ, İsmail Çetin, Malatya, Güncel
Kaynak: AA