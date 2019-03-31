Malatya'da, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı Selahattin Gürkan Başkan Oldu

Malatya
'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Selahattin Gürkan
başkan oldu
MALATYA, (DHA
) - MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti
'li Selahattin Gürkan seçildi.
Malatya'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Merkez
ilçe Battalgazi
Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
'ın yerine aday gösterilmişti.
Malatya'da, 1958 yılında dünyaya gelen Selahattin Gürkan, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu
Eğitim Enstitüsü Bölümü'nden mezun oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
görevinde bulunan ve müfettişlik yapan Selahattin Gürken, daha önce Malatya'da İŞKUR
İl Müdürlüğü de yaptı. Bağımsız aday olarak 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 2 çocuk babası Selahattin Gürkan, 2009 ve 2013 seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı olarak aynı görevi sürdürdü.
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(Tür: Yurt)
AK Parti, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
Kaynak: DHA