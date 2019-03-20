Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Kaynak: AA

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerden bazılarının sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.