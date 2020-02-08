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Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

08.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:06Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı
'da deprem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıda, 24 Ocak'ta Malatya'yı da ciddi oranda etkileyen depremle ilgili genel durum konuşuldu.
Bugüne kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmalar, yıkılacak okulların yerine inşa edilecek yeni okulların durumu ve
kentte eğitim durumu gözden geçirilerek bundan sonraki süreçte atılması gereken adımların belirlendiği toplantıda, ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, vali yardımcıları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Malatya, Deprem, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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