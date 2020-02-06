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Malatya'da deprem nedeniyle 3 ilçede okulların tatil süresi uzatıldı

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

06.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:46Malatya'da deprem nedeniyle 3 ilçede okulların tatil süresi uzatıldı
merkezli depremden etkilenen 'nın , Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.
Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.

Doğanyol, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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