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Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor.

15.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:05Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor
'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor.

ilçesi Caddesi üzerinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan binaların yanında bulunan ve deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bir binanın geniş güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde yıkımına başlandı.

Yıkım öncesi emniyet ekipleri yolu hem araç hem de yaya trafiğine kapatırken, cadde üzerinde depremden ağır hasar alarak geçtiğimiz günlerde yıkılan binalarda da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Deprem, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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