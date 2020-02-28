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Malatya'da deprem söylentisi öğrencileri sokağa döktü

Malatya'da deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.

28.02.2020 03:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:57Malatya'da deprem söylentisi öğrencileri sokağa döktü

'da deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.


Malatya'da yurtlarda kalan öğrencilerin, gruplarındaki yetkililere dayandırılan büyük ölçekte bir depremin olacağı yönündeki yazışmaları kısa sürede paniğe neden oldu. Yurt ve evlerde kalan öğrenciler bahçeye ve sokağa çıkarken, bazı öğrenci yakınları da gelerek çocuklarını almak istedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler kent genelinde bulunan öğrenci yurtlarını tek tek kontrol ederek deprem söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir resmi kaynaktan bu yönde bir bilginin paylaşılmadığını belirtti. Bu açıklamalar üzerine öğrenciler kaldıkları yurtlara ve evlere geri döndü. Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı. - MALATYA


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Kaynak: İHA

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