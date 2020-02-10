Haberler » Güncel » Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Haber

Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

10.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:38Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor
'da, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki Kırçuval Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Gülfırat Apartmanı'na Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye tamamlandı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.

Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 14:03:07