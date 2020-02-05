Haberler » Güncel » Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü - Haber

Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, 29 okulun zarar gördüğü bildirildi.

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü
Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'da, 29 okulun zarar gördüğü bildirildi.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen depremden Malatya'nın Pütürge, Kale, Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki 29 okulun etkilendiği belirtildi.
Söz konusu okullardaki 334 dersliğin boşaltılacağı, 8 bin 895 öğrencinin ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen farklı okullarda eğitimlerine devam edeceği duyuruldu.

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
5.02.2020 13:55:11