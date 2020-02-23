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Malatya'da depremden etkilenen çocuklara jandarmadan moral

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelere yardımda bulundu, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

23.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:01Malatya'da depremden etkilenen çocuklara jandarmadan moral
'da jandarma ekipleri, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelere yardımda bulundu, çocuklara oyuncaklar hediye etti.
İl Komutanlığına bağlı ekipler Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara destek oldu.
Depremzede vatandaşlarla görüşen jandarma ekipleri, talepleri dinledi, gıda kolisi dağıttı.
Kışlık giyecek yardımında bulunan jandarma, çocuklara ise özel ilgi gösterdi.
Çocuklara oyuncak hediye eden ve onlarla oyunlar oynayan jandarma ekipleri, yürüyüş yaptıkları çocuklarla bolca birlikte vakit geçirdi.

Jandarma, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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