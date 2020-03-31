Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da depremden hasar gören ilkokul yeniden inşa edilecek

Malatya'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilkokul, Çalık Holding tarafından yeniden inşa edilecek.

31.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:16
Malatya'da depremden hasar gören ilkokul yeniden inşa edilecek
Malatya 'da merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilkokul, Çalık Holding tarafından yeniden inşa edilecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalık Holding adına İnşaat Yatırım Genel Müdürü Mesut Kutluay arasında "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören Sümer İlkokulunun binası yeniden inşa edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, öğrenci mevcudu nedeniyle söz konusu okulun yapılmasının öncelikli işler arasında bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Hayırseverlerimize çağrıda bulunduk. Okullarımızın yeniden yapılması için katkı sağlamalarını istedik. Bu çağrımıza ilk cevap verenlerden biride Çalık Holding oldu. Sümer İlkokulunun yeniden inşa edilmesi sürecinde bizlere büyük katkıları olacak. Katkıları nedeniyle başta Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve değerli çalışanlarına, birlikte sözleşmeyi imzalayacağımız Mesut Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çocuklarımız kısa sürede inşa edilecek olan 24 derslikli okulumuzda ferah bir ortamda eğitimlerine devam edecekler."
Mesut Kutluay ise Çalık Holding olarak eğitime katkı sağlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Holdingin daha öncede hastane, okul ve cami inşa ettiğini anımsatan Kutluay, "Sümer İlkokulunun 24 derslikli olarak yeniden inşa edilmesi işini Çalık Holding olarak üstlenmekten onur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çalık Holding, Malatya, Elazığ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da depremden hasar gören ilkokul yeniden inşa edilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:27: Mardin'de çifte gökkuşağı - Haber 19:26: Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL'yi bağışladı - Haber 19:26: Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. - Haber 19:26: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40... - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber