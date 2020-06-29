Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor

Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyorELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen yerlerden olan Malatya'nın Battalgazi ilçesinin Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar riskli alan ilan edildi.

29.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:13
Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen yerlerden olan Malatya'nın Battalgazi ilçesinin Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar riskli alan ilan edildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Alınan bu kararla inşallah ilçede kentsel dönüşümü başlatıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da örnek olmak istiyoruz" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6,8'lik depremden en çok etkilen bölgeler arasında yer alan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şehitfevzi Mahallesi'ndeki bölgenin 'riskli alan' olarak ilan edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, mahalledeki 110 dönümlük alan riskli alan ilan edildi. Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında 'riskli alan' ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İMZALAR ATILDI
İlçede birçok mahallenin orta ya da az hasarlı olarak tespit edilmesinin ardından kentsel dönüşüm için çalışma başlattıklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder şunları dedi:
"Kentsel dönüşüm, Malatya'mız için büyük sorun arz eden ve yılların kanayan yaralarından bir tanesiydi. Özellikle birkaç mahallede kentsel dönüşüm büyük aciliyet arz etmekteydi. Bunların başında da Şehitfevzi Mahallesi gelmektedir. Depremden sonra bu mahallede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Zaten ilçedeki binaların birçoğu 50 yılın üzerinde olan konutlar. Bu konutların birçoğu miladını doldurmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bir an önce rezerv alanları oluşturulması için çalışılması gerektiği belirtilmişti? dedi.
'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ'
Belediye olarak Şehitfevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdiklerini belirten Güder, şunları söyledi:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız bizim hazırladığımız kentsel dönüşüm çalışmamızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu. Cumhurbaşkanımızda hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı imzaladı ve karar 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve belki Sarıcıoğlu Mahallesi'nin içerisinde bulunmuş olduğu alanlarda yıllardır kentsel dönüşüm planlama çalışmaları dile getirilmiş ama bunlar bir türlü hayata geçirilememişti. Alınan bu kararla inşallah ilçede kentsel dönüşümü başlatıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da örnek olmak istiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'Durmak Yok Yola Devam' düsturuyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan kentsel dönüşüm öncelikle Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun." Malatya’da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Battalgazi, Malatya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı Ekonomi
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 3. Sayfa
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Son dakika: Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Güncel
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok Güncel
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi Magazin
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor Ekonomi
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 3. Sayfa
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Haberler››Güncel››Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Büyükşehir Edremit ve Burhaniye'de vatandaşa daha yakın - Haber 15:41: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, KAMU-DER heyetini kabul etti - Haber 15:40: Bilecik'te olaylı yıkım - Haber 15:38: Son dakika haberi... Görükle'deki park alanı işgalden temizlendi - Haber 15:37: - Bangladeş'teki feribot kazası böyle görüntülendi - Haber 15:34: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı - Ekonomi 15:21: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 15:00: Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı - Spor 14:44: Gündem olan olayda yeni gelişme! Müftülüğün açıklaması cemaati küstüren imamı üzecek - Haber 13:00: Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum - Haberler