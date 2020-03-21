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Malatya'da depremzedelerin barındığı konteynerler dezenfekte edildi

Malatya'da depremzedelerin geçici barındığı konteynerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

21.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:08
Malatya'da depremzedelerin barındığı konteynerler dezenfekte edildi
Malatya 'da depremzedelerin geçici barındığı konteynerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Battalgazi Belediyesi, kentte virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, duraklar, okullar, park ve bahçeler, servis araçları, camiler, resmi kurumlar ve kamuya açık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler bu kapsamda 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin geçici barındığı konteynerlerde de dezenfekte işlemi yaptı.
Belediye ekipleri, Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteynerleri tek tek dezenfekte etti.
Depremzedeler de çalışması dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Battalgazi, Malatya, Güncel

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