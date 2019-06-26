26.06.2019 20:30
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Malatya'da dereye devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Malatya

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün  kontrolünden çıkarak dereye devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas karayolu Hasançelebi mevkiinde meydana geldi. Hasan K., yönetimindeki 23 VK 128 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Kurucay Deresi'ne devrildi. Ters dönerek duran kamyonetin sürücüsü Hasan K. ile yanındaki Melisa Y., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet devrildiği dereden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Malatya
Kaynak: DHA
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