Haberler » Güncel » Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi - Haber

Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi

Malatya'da bir dernekte kumar oynayan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

10.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:18Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi
'da bir dernekte kumar oynayan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir derneğe operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 63 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 20 bin 160 lira para cezası verildi.

Dernekte bulunan tombala makinesi ve çok sayıda kart ile pula el konuldu.

Dernek yetkilisi İ.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma suçlarından" adli işlem başlatılırken, dernek çalışanı olduğu tespit edilen iki kişinin SGK giriş kayıtlarının ve kimlik bildirimlerinin olmadığı tespit edilerek, ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Haber
11:33 Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (3)- Yeniden - Haber
11:33 4 yaşındaki çocuğun öldüğü servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada - Haber
11:28 Tırmandıkları zirvede, gördüklerine inanamadılar - Haber
11:27 Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
10.12.2019 11:34:36