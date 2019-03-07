Malatya'da Deterjan Kutularına Gizlenmiş 39 Kilo 464 Gram Eroin Ele Geçirildi

Malatya
'da düzenlenen operasyonda, bir araçta deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.
Plakası belirlenen ve Darende
ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda, deterjan kutuları içine zulalanmış 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü E.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA