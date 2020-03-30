Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da dezenfektan ve maske operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 51 litre dezenfektan ve koruyucu maske ele geçirildi.

30.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:48
Malatya'da dezenfektan ve maske operasyonu
Malatya 'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 51 litre dezenfektan ve koruyucu maske ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye personelleri, tıbbi malzeme üreten ve satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

2 iş yerinde yapılan denetimlerde, üretim izni olmayan toplam 51 litre dezenfektan, 962 adet maske, 103 metre maske yapımında kullanılan kumaş ve 1 top maske ipi ele geçirildi. Her iki iş yerine de toplamda bin 115 TL idari para ceza kesilirken, el konulan malzemeler ise İl Sağlık Müdürlüğüne idari işlem için teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Malatya'da dezenfektan ve maske operasyonu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:23: - Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi - Haberler 21:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak... - Haberler 21:20: Kuyumcudaki hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler 21:19: Tarlasına sürerken tarihi eser çıktı - Haberler 21:16: Belediye Başkanı Arı, her akşam 50 kişiye telefondan ulaşıyor - Haberler 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler