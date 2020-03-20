Malatya'da, dolandırıcılığa 2 tutuklama

MALATYA'da, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Malatya , Adıyaman ve Elazığ'da internet üzerinden alışveriş yapılan siteden, 14 ayrı sahte satış yaparak vatandaşları 17 bin lira dolandıran ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda suç ortağı arkadaşı da yakalandı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 9 bin 700 lira para, 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA