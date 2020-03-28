Malatya'da dolu yağdı
Malatya'da dolu yağdıMalatya'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
28.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:10
Malatya 'da dolu yağdı
Malatya'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte, trafik akışı aksadı.
Malatya'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte, trafik akışı aksadı.
Kaynak: DHA