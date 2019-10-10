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Malatya'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada 2 kişi yarandı.

10.10.2019 15:33
Malatya'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada 2 kişi yarandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Buhara Caddesi Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan bir otelinin önünde A.B. ile kayınbiraderi A.A. arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Kavga da eniştesi A.B.yi döner bıçağı ile yaralayan A.A. 'da darp sonucunda yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk Müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bir adet döner bıçağı buldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Malatya'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı

Battalgazi, Malatya, Buhara, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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