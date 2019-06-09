Malatya'da düğün salonu yandı

Malatya
'da düğün salonunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yeşilyurt
İlçesi Turgut Özal
Mahallesi'nde bir düğün salonunun depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede düğün salonu içerisine sıçrayan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin köpüklü su sıkarak kontrol altına alarak söndürdüğü yangın maddi hasara yol açtı.
Öte yandan, yangın nedeniyle salonda bugün yapılması planlanan düğünler, salonun bahçe kısmına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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