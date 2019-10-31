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Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildiMALATYA - Malatya'da kaçak rakı imalatına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi.

31.10.2019 17:35
Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da kaçak rakı imalatına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, kaçak alkol yapımında kullanılan 1 adet düzenek ile bin 200 litre kaçak alkol ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Son dönemlerde Jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol imalatına yönelik çalışmalarda geçtiğimiz günlerde de operasyon düzenlenmiş ve litrelerce kaçak alkol ele geçirilmişti.
Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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